Bakan Çavuşoğlu Timmermans'la görüştü

Çavuşoğlu- Timmermans görüşmesi Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile "başta Ukrayna olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve enerji ile iklim konularını ele aldık" dedi.