Bakan Çavuşoğlu: Türk bayrağını yakmak gibi aciz davranışlar Yunanistan'a yakışır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler." dedi.
GÜNDEM 27.07.2020, 13:31 27.07.2020, 13:58
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında, "İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, "(AB'nin Libya'ya yönelik) İrini Operasyonu kesinlikle taraflı. Hafteri destekliyor, Libya Hükümeti'ni cezalandırıyor." dedi.
İspanya Dışişleri Bakanı Laya
İspanya Dışişleri Bakanı Laya da konuşmasında, "Türkiye ile Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz çok sağlıklı." ifadelerini kullandı.
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