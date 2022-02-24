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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliyeler için hazırlıkların tamamlandığını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi için hazırlıkların tamamlandığını aktararak, kara yoluyla tahliye yapılması halinde Romanya, Polonya ve Moldova'nın vize, PCR ve aşı sertifikası istemeyeceğini söyledi.

GÜNDEM 24.02.2022, 23:16 24.02.2022, 23:33
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliyeler için hazırlıkların tamamlandığını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliyeler için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kara yoluyla tahliye yapılması halinde Romanya, Polonya ve Moldova'nın vize, PCR testi ve aşı sertifikası istemeyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

"Kabul etmemiz mümkün değil"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin Türkiye'nin tutumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Rusya, iki bölgeyi tanıdığını ilan edince de açıklamamızı yaptık. Bu uluslararası hukukun ihlalidir, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Reddettiğimizi de söylemiştik." diye konuştu.

Kınama ve açıklama yapmanın yeterli olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, durdurabilmek için çaba sarf etmek gerektiğini, Türkiye'nin olayların bu noktaya gelmemesi için çalıştığını anlattı.

Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, kendisinin de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'le görüştüğünü hatırlattı.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşeceğini de aktararak, AB, Avrupa Konseyi, NATO ve Birleşmiş Milletler'de (BM) konunun masaya yatırılacağını söyledi.

"İkili düzeyde bu temaslarımıza devam ediyoruz"

BM Güvenlik Konseyi'nde yapılacak görüşmenin ardından alınacak kararı Rusya'nın daimi üye olarak veto edeceğinin beklendiğini dile getiren Çavuşoğlu, ardından BM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin Rusya'nın konseydeki haklarını durduracak sekizinci maddeyi işletmek üzere bir karar alacağını da anımsatarak, "Biz bir taraftan ikili düzeyde bu temaslarımıza devam ediyoruz, diğer taraftan yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu savaşı durdurabilir miyiz diye gayret sarf etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlarının tahliyesi

Ukrayna'daki vatandaşların durumunun da yakından takip edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Uluslararası toplantılarda da hem düşüncemizi söylüyoruz hem de buradaki çabalara Türkiye olarak katkı sağlıyoruz. Tabii her iki tarafta ilişkilerimiz de iyi olduğu için Türkiye’den beklentiler de çok. İki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz ama biz de illa her şeyi biz çözeceğiz diye bir iddia içinde hiçbir zaman olmadık. Samimi gayret sarf ettik, bundan sonra da samimi gayretlerimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlara öncelikle güvenli yerlerde kalması çağrısını yapan Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmaları başından beri yaptık. Hazırız ama şu anda hava sahası kapalı. Biz şubatın başından itibaren bu hazırlıkları yapmaya başladık. Yine yanılmıyorsam 14 Şubat'tı, özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı tek tek arayarak bu bölgeyi terk etmelerinde istedik." dedi.

Rusya'nın ayrılıkçı iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından vatandaşlara bölgeden çıkma uyarısının yinelendiğini aktaran Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları'nın ek bir sefer koyduğunu ancak bu seferin sadece 4 biletin satılması nedeniyle iptal olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, uçuşlarda boş koltukların bulunduğunu, özellikle öğrencilerin son ana kadar beklemek istediğini belirterek, "Biz bu iş ciddiye bindikten sonra hava sahası açıksa havadan nasıl tahliye edeceğimizi THY'yle de konuştuk. Daha önce pandemi ve Afganistan'dan tahliyeler zamanında olduğu gibi THY'yle konuştuk, hazırlığımızı yaptık." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, karadan tahliye seçeneğinin de masada olduğunu vurgulayarak, "Durum sakinleştiği zaman vatandaşlarımızı kara yoluyla Moldova‘ya Romanya’ya ve Polonya’ya götürebileceğiz. Deniz yolunda da özellikle Odessa bölgesinde şu anda çatışmalar var. Deniz trafiği de şu an kapalı. Biz, deniz trafiği açılırsa, deniz yoluyla tahliye çalışması da feribot şirketlerimizle yaptık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki otobüs şirketleriyle kara yoluyla tahliye halinde anlaşmaların yapıldığını da kaydeden Çavuşoğlu, "Biraz önce bahsettiğim ülkelerle görüştük, o ülkeler bizim vatandaşlarımızdan vize istemeyecek, PCR testi ya da aşı sertifikası da istemeyecek." bilgisini paylaştı.

"Batı olarak da alınacak çok dersler var"

Bakanlığın ve diplomatik temsilciliklerin çağrı merkezi ve WhatsApp hatlarının aktif olduğunu belirten Çavuşoğlu, herkesin sağ salim tahliye edilmesi için tüm hazırlıkların yapıldığının altını çizdi.

Ukraynalıların ihtiyaçları konusunda da Türkiye'nin dünyanın her yerinde mazlumların yardımına koşan bir ülke olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ukraynalıları da asla yalnız bırakmayız. Tabii tüm uluslararası toplumun bu konuda duyarlı olması için de toplantılarda gerekeni söylüyoruz. Buradaki insanları çaresiz bırakmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ülkede soydaşların ve Kırım Tatarlarının bulunduğuna da vurgu yaparak, onlarla da temas kurulduğunu, arzu ettikleri takdirde onların da Türkiye'ye tahliye edilebileceğini söyledi.

Rusya'nın askeri müdahalesinin gidişatına ilişkin bir şey söylemek için erken olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna'ya ve orada yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşmasının önemine dikkati çekti.

Batı'nın gelişmelere duyarsız kaldığı eleştirilerine de değinen Çavuşoğlu, "Söylenecek çok şey var ama şimdi bir savaş var, Rusya'nın bir saldırısı var, kabul etmediğimiz, kabul edemeyeceğimiz bir saldırısı var. Ülkeye girmiş durumda. Rusya’nın bu saldırılarını haklı göstermeyi kesinlikle kabul edemeyiz ama Batı olarak da alınacak çok dersler var." dedi.

Çavuşoğlu, bu konuda yapılan hataların uygun ortam olduğunda konuşulacağını, buradan alınacak derslerin ve hataların masaya yatırılacağını vurguladı.

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Ukrayna #pcr #aşı sertifikası
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