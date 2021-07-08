Bakan Dönmez: Birinci görevimiz vatandaşımızın mutluluğu ve memnuniyetidir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Seçim maratonuna doğru hızlıca yaklaşıyoruz. Önceki seçimlerde aldığımız sonuçları kendi içimizde değerlendireceğiz. Bizim birinci görevimiz vatandaşımızın mutluluğu ve memnuniyetidir" dedi.

GÜNDEM 08.07.2021, 13:37
Bakan Dönmez: Birinci görevimiz vatandaşımızın mutluluğu ve memnuniyetidir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada partililere hitap eden Dönmez, Bilecik'in kendi alanlarıyla ilgili son 20 yılda 2 milyar lira civarında yatırım hizmeti aldığını söyledi.

"81 ilin tamamına doğal gazı götürdük"

Bilecik'e yapılan en belirgin hizmetlerden birinin doğal gaz yatırımı olduğunu anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentimizin havası çok daha temiz ve kaliteli oldu. Hamdolsun Bilecik de dahil olmak üzere 81 ilin tamamına doğal gazı götürdük. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşhur bir sözü var; 'Batıda ne varsa doğuda olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde olacak.' Biz de o kapsamda 7/24 durmadan koşarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Aşk ile koşan yorulmazmış. Biz de yorulmuyoruz. Seçim maratonuna doğru hızlıca yaklaşıyoruz. Daha önceki seçimlerde aldığımız sonuçları kendi içimizde değerlendireceğiz. Eksik, fazla ne yapmışız not etmemiz gerekiyor. Daha iyi yapabilmek için çalışmak gerekiyor. Bizim birinci görevimiz vatandaşımızın mutluluğu ve memnuniyetidir."

Dönmez, Türkiye genelinde yapılan mutluluk anketlerini yakından takip etmek gerektiğini vurguladı.

Bilecik'in genellikle Türkiye ortalamasının biraz üzerinde olduğunu bildiren Dönmez, "İlk sıralarda da olabilirdi. Mutlulukla ilgili 3 şeyin üzerinde durulur. Birinci neden sağlık. Eğer sağlıklıysa bir insan kendini mutlu hissediyor. İkinci neden sevgi, üçüncü neden de başarı. Bir insan kendisini başarılı görmüşse mutlu hissediyor" diye konuştu.

Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecine de değindi.

"Aşılamayla beraber bu sürecin hızlı atlatılacağı kanaatindeyim"

Sağlık kuruluşlarında hiçbir hastanın kapıdan çevrilmediğine dikkati çeken Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vaka ve ölüm oranlarına baktığımız zaman dünyada çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Kontrollü bir normalleşme içindeyiz. Gönül ister ki daha hızlı şekilde bu beladan kurtulalım, maskelerin arkasından değil, yüz yüze görüşebilelim. İnşallah aşılamayla beraber bu sürecin hızlı atlatılacağı kanaatindeyim. Biz hizmet ve eser siyasetine devam edeceğiz. Diğerleri gibi yalan ve iftira üzerine bir siyaset uygulamayacağız. Nitekim muhalefetten aldığımız belediyelerde başkanlarımızın ortaya koyduğu performans, orada yaşayan hemşehrilerimizin takdirini kazanmış durumda. Tam tersine bizden muhalefete geçen yerlerde şunu görüyoruz: Yani bırakın yeni bir işe, yatırıma başlamayı, mevcut bıraktıklarımızı korumaktan ve onları yönetmekten aciz durumdalar. Muhalefetin bu anlamda yerel yönetimlerde yönetememe sorunu var."

"Önümüzdeki seçimlere iyi hazırlanmamız lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Türkiye'nin son dönemde salgın ve kuraklık gibi zorlu sınavları çok iyi atlattığını söyledi.

Ülkede gıdayla ilgili sıkıntı yaşanmadığına işaret eden Pakdemirli, "Marketlerde herhangi bir ürün eksikliği yaşadık mı? Hayır. Ama çok gelişmiş ülkeler dediğimiz Amerika'sından Avrupa'sına kadar birçok ülkede raflar yağmalandı, camlar kırıldı, sağlıkla ilgili büyük krizler oldu. Nihayetinde Türkiye'nin insana verdiği değer, Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetildiği ortaya çıktı" dedi.

Pakdemirli, 21. yüzyılda Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın zenginliğinden daha fazla pay almaya aday bir ülke olduğunu anlattı.

Bu zor dönemden birlik ve beraberlikle, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak geçeceklerini söyleyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Memleketin dört bir tarafını ilmek ilmek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun verdiği ışıkla gezip dolaşıp, vatandaşımıza hizmet şiarıyla Cumhurbaşkanımızın hak davasında onun yol arkadaşı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi burada yerel yönetimlerin ne yaptığı belli. Kayıyı kaldırdılar, ayıyı getirdiler. Bunlardan bir şey çıkmaz. Bunlar konuşur konuşur iş yapmaz. Elbette vatandaşın verdiği oya sonuna kadar saygımız var. Onlar ne yaptıysa doğru yapmıştır, başımızın üzerindedir ama tekrar vatandaşımızın gönlüne girmek için hızlı şekilde çalışmalarımızı tamamlamamız gerekiyor. Önümüzdeki seçimlere iyi hazırlanmamız lazım. En önemli görevimizin AK Parti üyeliği olduğunu, diğer görevlerin hepsinin gelip geçici olduğunu söylemek isterim. İnşallah uzun seneler daha AK Parti kadroları iktidarda olmaya devam edecek. Hep birlikte bu zor zamanlardan, pandemiden, dünyanın içinde bulunduğu bu ekonomik durumdan da yakın bir zamanda çıkıyor olacağız. Elbette karşımızdakilerin de kapasitelerinin belli bir seviyede olması bir avantaj ama bu bizi rehavete kaptırmamalı. Bizim her gün çalışmaya devam etmemiz lazım."

Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, daha sonra MHP İl Başkanı Muhammet Fatih Yaşar'a ziyarette bulundu.

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