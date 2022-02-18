Bakan Dönmez'den açıklama! "Yeni bir indirim tarifesi için çalışıyoruz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir televizyon programında gündem ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak "Ticarethanelerde yeni bir indirim tarifesi için çalışıyoruz. Cemevlerinde yarı yarıya indirim olacak." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarındaki fiyatlara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, yeni bir indirim tarifesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. İşte haberin detayları...
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları:
"Önce 150 kwh ile başlamıştık, sonra gelen talepleri değerlendirerek 210 kwh'ye çıkartılmıştır. Aylık ne kadar kwh saat olacak bunun üzerine çalışıyoruz. Ticarethanelerde yeni bir indirim tarifesi için çalışıyoruz. Cemevlerinde yarı yarıya indirim olacak."
"Fiyatları vatandaşlarımıza düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Ama bunu maalesef suiistimal ettiler."
"Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64’ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3’te 2’si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu."
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