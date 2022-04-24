Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: O gece elektrikler gerçekten kesik miydi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi. Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" sorusunu yöneltti.
GÜNDEM 24.04.2022, 22:03
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
"O gece elektrikler gerçekten kesik miydi?"
Bakan Dönmez, "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" sorusunu yöneltti.
Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz?— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 24, 2022
Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?
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