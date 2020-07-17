Bakan Fahrettin Koca: Risk analistleri aranıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar." sözleriyle tedbir konusunda uyarırken 'Risk analistleri aranıyor' paylaşımıyla da nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi verdi.
GÜNDEM 17.07.2020, 13:02
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte sosyal medya hesabından sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARLA KONUŞTUM"
Bakan Koca, "YOĞUN BAKIMDAKİ 3 HASTAMIZLA KONUŞTUM. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar." açıklamasında bulundu.
RİSK ANALİSTLERİ ARANIYOR
Risk analistleri aranıyor: Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? COVID-19’A KARŞI birer risk analisti olmalıyız.
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