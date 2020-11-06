Bakan Gül: İzmir'imize, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler kabul edilemez

Adalet Bakanı Gül, İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili, "İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir" dedi.

GÜNDEM 06.11.2020, 16:57 06.11.2020, 17:29
Bakan Gül: İzmir'imize, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler kabul edilemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Gül şu ifadeleri kullandı:

"Acımız varken acımızı suistimal eden, İzmir'imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir. Türkiye'nin farklı yerlerinde bu konuda tespitler yapılmıştır. Kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bunlardan 3 tutuklama olmuştur."

#Adalet Bakanı Abdülhamit Gül #İzmir #Deprem
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