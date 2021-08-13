Bakan Karaismailoğlu Ayancık'ta: Burayı normal yaşam haline getirmek içinde topyekûn mücadele edeceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta selden hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini söyledi. Yardım ve yemek konusunda ise hiçbir sıkıntının olmadığı bilgisini paylaştı.
GÜNDEM 13.08.2021, 22:29
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde çalışmaları yerinde inceledi.
Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu:
"Sinop Ayancık için kayıplardan 6 tane vefat eden vatandaşımıza ulaşmış durumdayız. Dileğimiz bu vefat sayısının artmaması. Vefat edenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine ekip olarak burayı normal yaşam haline getirmek içinde topyekûn mücadeleye devam edeceğiz. Yardım ve yemek konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşımız her zaman olduğu gibi büyük bir özveriyle desteklerini hem Kastamonu'da hem burada sağlıyor. Hem AFAD bir taraftan, Kızılay bir taraftan vatandaşlarımızı mağdur etmiyor şu anda."
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