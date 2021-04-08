Bakan Karaismailoğlu: İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız" dedi.

GÜNDEM 08.04.2021, 15:32 08.04.2021, 17:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na katılarak denizcilik sektörüne ve Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son 19 yılda Türkiye'deki tersane sayısını 37’den 84’e çıkardıklarını ifade eden Karaismailoğlu, gemi imalatındaki yerlilik oranını, yüzde 60’tan yüzde 80 bandına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

500 groston üzeri gemilerle ilgili gemi geri dönüşüm verilerine göre, Türkiye'nin 2019 yılında 1.1 milyon groston ile Avrupa’da lider, dünyada da 3. sırada yer aldığını aktaran Karaismailoğlu, "Bu miktar, 2020 yılında 1.5 milyon grostona çıkmıştır. Dünyanın önde gelen yat imalatçısı olan ülkemiz, 2020 yılı mega yat projelerinde, dünyada 3. sırada yer almaktadır" bilgilerini verdi.

'Dış ticaretimizde deniz yolu payını yüzde 279 artırdık'

Bakan Karaismailoğlu, 2003’te Türk limanlarında elleçlenen yük miktarının 190 milyon tondan, 496 milyon tona yükseldiğini ifade ederek, aynı dönemde 2.5 milyon ton olan elleçlenen konteyner miktarını, 4.5 kattan fazla artırarak, 11.6 milyon tona yükselttiklerini kaydetti.

Karaismailoğlu şöyle konuştu:

  • "Kabotaj hattımızdaki yük taşımacılığımızı 59 milyon tona, araç taşımacılığımızı da 10.9 milyona ulaştırdık. Toplam dış ticaretimizde 53 milyar dolar olan deniz yolu payını yüzde 279 artırarak, 215.8 milyar dolara yükselttik. Türk ticaret filomuz, 2003’te 8.9 milyon dedveyt ton ile 17. sırada iken, bugün 28.9 milyon dedveyt ton ile 15. sıraya çıktı.
  • Deniz yolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımalarımız 2003’te sadece 149 milyon ton iken, 2020 verilerine göre yüzde 245 artış ile 365.4 milyon ton olarak gerçekleşti. Uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı 2003’te 220 bin 345 iken, 504 bin araca ulaştı. Türkiye’nin toplam dış ticareti içinde deniz yolu değeri, 2003’te 57 milyar dolar iken 2020 yılı itibarıyla, 215.8 milyar dolara yükselttik.
  • Denizcilik sektörüne son 17 yılda 8.6 milyar liralık ÖTV desteği sağladık. 2020 yılında dünya konteyner taşımacılığı yüzde 4 küçülürken, aldığımız tedbirlerle küçülmemiş hatta artmıştır."

'Yılda 5 gemiye ortalama 5 milyon lira teşvik vereceğiz'

Karaismailoğlu, bir yılı aşkındır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde, istihdam özeni gösterirken, lojistikte tedbir kurallarını üst seviyede uyguladıklarını söyledi.

Pandemi süresinde, gemi insanı ve diğer sektör çalışanlarını 'kilit çalışan' ilan ederek kısıtlamalardan muaf bir şekilde işlerin aksamamasını sağladıklarını anlatan Karaismailoğlu, gemi yenilemelerine de büyük önem verdiklerini kaydetti.

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşviki Yönetmeliği’ni hazırladıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Yayınlanacak yönetmelikle, en yaşlı gemilerden başlamak üzere, yeni inşa edilecek yılda 5 gemiye ortalama 5 milyon lira teşvik vereceğiz. Bu desteğimizle hem kabotaj hattında çalışan gemilerimizi yenilemiş olacağız ve hem de gemi inşa ve geri dönüşüm sanayine ivme kazandırmış olacağız" bilgilerini verdi.

'Bizim suni gündemlerle işimiz yok'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, gemi hacimlerinin oldukça büyümesi ve tehlikeli maddelerin bu gemilerle taşınmasının boğazdaki tehlikenin boyutlarını daha da artırdığını ifade ederek, mevcut İstanbul Boğazı'nın keskin dönüşleri, dip akıntıları ve yoğunlaşacak trafiği ile önümüzdeki dönemde mega kent için büyük tehlikeler meydana getireceğini söyledi.

Halen ortalama 16 saat süren bekleme sürelerinin önümüzdeki yıllar katbekat artacağı uyarısında bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

  • "Bu denli yoğunlaşacak İstanbul Boğazı’ndaki olası bir duraksama ciddi zararlara yol açacaktır. Muhtemel sorunlara karşı, ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul, aynı zamanda dünyanın lojistik vizyon projelerinden birisi olacaktır. İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız.
  • '3. havalimanını yapmayın', '3. köprüyü durdurun', 'Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmayın', hatta '1. Boğaz köprüsü, şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yapmayın', 'Hidro elektrik santrallerini yapmayın' dayatmalarını unutmadık.
  • O zaman onların dediklerine boyun eğseydik, bugün ne İstanbul Havalimanı, ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ne Avrasya Tüneli, ne Filyos Limanı ne de Yusufeli Barajı'mız olurdu. Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha zengin, daha gelişmiş bir Türkiye’de yaşaması için gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz."
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu #Bakan Karaismailoğlu
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