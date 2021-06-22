Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız Türkiye'yi söz sahibi ülke yapmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi"nin açılış töreninde, iki yıldır dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle deniz ticaretinin çok daha önem kazandığını söyledi.

Türkiye'nin tüm ulaşım modlarında olduğu gibi deniz ulaşım ve taşımacılığında da vaktinde aldığı tedbirlerle kriz dönemini başarıyla yönettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışmayla tüm ulaşım modlarımızın da desteğiyle Mart 2021'de ülkemizin ihracatı yüzde 42 arttı. Bu oranın tüm zamanların en yüksek rakamı olduğunu vurgulamak isterim" diye konuştu.

Dış ticaret taşımacılığının yüzde 90'ı deniz yoluyla

Türkiye'de dış ticaret taşımacılığının yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, gemi trafiğindeki artışın, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması, deniz seyir güvenliğine olan ihtiyacı çok daha artırdığını söyledi.

Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da

Karaismailoğlu, 1930'larda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısının yılda sadece 3 bin iken, bugün yılda 43 binden fazla geminin geçiş gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, 2050'de bu sayının artarak 78 bine çıkacağını öngördüklerini belirtti. Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul'un da 26 Haziran'da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk köprüsünün temelini atacağız. Geleceğimizi tasarlayan stratejik bir hamle ve kelimenin tam anlamıyla vizyon projesi olan Kanal İstanbul ile ana amacımız, lojistik üs konumuna getireceğimiz ülkemizi, hem bölgesindeki hem de dünyadaki ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi ülke yapmak. İşte bu kadar net, bu kadar değerli bir hedefe hep birlikte yürüyoruz"