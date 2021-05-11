Bakan Kasapoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
GÜNDEM 11.05.2021, 15:40
Bakan Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nden (TOHM) 18 milli sporcu ve 27 gencin de bulunduğu heyet ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Kasapoğlu'nun Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.
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