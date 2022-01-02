Bakan Kasapoğlu'ndan hayatını kaybeden antrenör için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Amasya-Çorum kara yolunda, Türkiye Petrolleri Güreş Takımı sporcularını taşıyan minibüsün devrildiğini üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden antrenörümüze Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, İbrahim Halil Kay'ın ailesiyle görüştü

Bakan Kasapoğlu, kazada hayatını kaybeden Batman Petrolspor Güreş Takımı antrenörü İbrahim Halil Kay'ın ailesiyle görüştü. Olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden Bakan Kasapoğlu'nun antrenörün ağabeyi Akif Kay'a taziyelerini iletti.

Yaralı sporcularla da görüşen Bakan Kasapoğlu, yaralıların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Çorum'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için Batman'dan yola çıkan Batman Petrol Spor Kulübü kafilesi sabah saatlerinde Amasya yakınlarında trafik kazası geçirmişti. Kazada Batman İl Güreş Temsilcisi İbrahim Halil Kay hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.