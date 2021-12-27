Bakan Kasapoğlu’ndan yeni personel alımı müjdesi

Bakan Kasapoğlu, personel alımını Twitter adresinden duyurdu.

Buna göre, 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik danışmanı, 652 yurt yönetim personeli alınacak.

Kasapoğlu, "Her geçen gün hizmete açılan tesislerle büyüyen bakanlığımız, yeni ekip arkadaşlarıyla güçlenmeye devam ediyor." dedi. Alınacak personellerin şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.