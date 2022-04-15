Bakan Kirişçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Birlik Başkan Vekili Şeref Özsoy, Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, Terziler Odası Başkanı Muhlis Akkurt, Marangozlar Odası Başkanı Enver Çelebi, Mahrukatçılar Odası Başkanı Bekir Dilipak ve Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran hazır bulundu.



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ve beraberindeki heyet daha sonra Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Dr. Hasan Gezginçede nezaket ziyaretinde bulundular.



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından tertip edilen esnaf ve esnaf temsilcileriyle iftar programına da katıldı.