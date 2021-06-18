Bakan Koca: 18 yaş üstünün yüzde 50’sinin tam veya ilk doz aşısı tamamlandı

Türkiye aşılamayla toplumsal bağışıklık hedefine hızla ilerliyor. Günlük aşılamada hedeflenen 1,5 milyon doz aşı rekoru aşıldı. 17 Haziran'da 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı uygulandı.

Toplam yapılan aşı sayısı 40 milyon doza yaklaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 25,5 milyonun üstünde... İkinci doz aşı uygulananların sayısı ise 14 milyonu geçti.

Koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünün yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üstü kişilerin aşılanmasıyla ilgili son durumu sosyal medya hesabından attığı twitle paylaştı:

"Geri sayım başladı..."

"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."

Aşı durumu nasıl sorgulanır?

Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.