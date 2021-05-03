Bakan Koca: 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılamada kararlıyız
Sağlık Bakan Koca, "Yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında çaba içerisindeyiz ve bu noktada da kararlıyız." dedi.
GÜNDEM 03.05.2021, 16:23 03.05.2021, 18:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında çaba içerisindeyiz ve bu noktada da kararlıyız. Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek." dedi.
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