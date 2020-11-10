Bakan Koca 5 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürüyle gerçekleştirdiği toplantıda salgın tedbirleri ve mevcut hasta durumunu görüştü.
GÜNDEM 10.11.2020, 00:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli ve Denizli il sağlık müdürleriyle video konferas yöntemiyle görüştü.
Bakan Koca, Twitter hesabından, 5 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle ayrı ayrı yaptığı toplantılara ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık."
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