Bakan Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." dedi.

GÜNDEM 21.11.2020, 16:11 21.11.2020, 16:14
Bakan Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son 4 ayda ağır hasta sayısının 8 kat arttığını belirtti. Bakan Koca,salgında son duruma ilişkin Twitter hesabından şunları söyledi:

"Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın."

Bakan Koca, "Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu hepimiz için daha iyi" sözleriyle gençlere de seslendi.

Koca, gençlere yönelik yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler. 13.00-16.00 arası evde kalmak yerine, çıkmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu hepimiz için daha iyi. Gençler mesajı aldı. Biz yine de telefon edip, hatırlatalım." dedi.

#Sağlık Bakanı Koca #koronavirüs
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