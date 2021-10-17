Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonların arttığını belirtti. Bakan Koca açıklamasında, "Belirtileri Covid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var" dedi.

GÜNDEM 17.10.2021, 12:02
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından gribal enfeksiyonlara yönelik vakaların arttığını belirtti.

"Her iki riske karşı tedbirlere uyalım"
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın."

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #Aksu Haber #aksu tv haber
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