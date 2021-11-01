Bakan Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış" dedi.
GÜNDEM 01.11.2021, 12:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in "Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir" açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
"Öğrencilerimize başarı dolu hafta diliyoruz"
Bakan Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu hafta diliyoruz" dedi.
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