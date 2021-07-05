Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca açıklamasında, ''Henüz 24 saat dolmadan, 1 MİLYON KİŞİNİN DAHA ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı.'' ifadelerini kullandı.