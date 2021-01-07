Bakan Koca'dan BioNTech aşısıyla ilgili açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili görüştüklerini belirterek, yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını bildirdi.
GÜNDEM 07.01.2021, 20:18 07.01.2021, 20:38
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." bilgisini paylaştı.
Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak. pic.twitter.com/dZZtTOUS0e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021
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