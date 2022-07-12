Bakan Koca'dan 'doktorlara silah verilmesi' talebine ilişkin açıklama
Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapının, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep ettiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, "Şiddeti lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir" sözlerini kullandı.
GÜNDEM 12.07.2022, 12:08 12.07.2022, 18:34
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şu sözleri kullandı:
"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir? Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim, doktor Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar."
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