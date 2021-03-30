Bakan Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: Bütün illerde var

Bakan Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’de mutasyonlu virüs oranının yüzde 75 sevilerine ulaştığına dikkat çeken Bakan Koca, İngiltere varyantının etkili olduğunun altını çizdi:

"Mutant virüs yaygın kalabalıktan uzak durun"

"Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı. Bütün illerde mutasyon var. Ağırlıklı İngiltere mutantı söz konusu. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığın çok yüksek olması. Brezilya ve Güney Afrika varyantı da söz konusu. 2 vaka İstanbul bir İzmir’de var. Güney Afrika mutasyonlu vaka sayısı 153 oldu. Mutant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor.”

Biontech aşısı tercihe bağlı

Bakan Koca ‘Biontech-Pfizer aşısını vurulmak istemeyenlerin reddetme hakkını kulanabileceğini açıkladı, 'Biontech aşısı ile aşılamanın ne zaman başlayacağı’ sorusuna şu yanıtı verdi:



"Biontech-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak. Sırası gelen, 'Ben Biontech aşısı olmak istemiyorum' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak."

Teravih namazları kılınacak

Bakan Koca iftar ve sahur organizasyonlarına izin verilmeyeceğinin altını çizip teravih namazlarının ise tedbirler doğrultusunda camilerde kılınabileceğini duyurdu: “Teravihler kapalı olmayacak. Tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar sahur ve iftar gibi yasak.”

Sprey aşı gönüllere hazırlık aşamasında

Sprey aşı çalışmalarıyla ilgili soruya da yanıt veren Bakan Koca, 2-3 hafta içinde Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllüler üzerinde Faz-1 çalışmasının başlayabileceğini duyurdu:

"Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız."