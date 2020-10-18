Bakan Koca'dan sert tepki: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Taksim İstiklal Caddesi'nde oluşan kalabalığa tepki gösterdi. Koronavirüs vakalarının yüzde 50 arttığı İstanbul'da oluşan bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Bu kalabalığa giren hasta çıkar" tepkisi gösterdi.

BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim. pic.twitter.com/1WCorodzSJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2020

"BU KALABALIĞA GİREN HASTA ÇIKAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''BU KALABALIĞA SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim.'' ifadelerini kullandı.