Bakan Koca'dan toplu ulaşım uyarısı: Doluysa binmeyin!
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplu ulaşımda tedbirli olunmasını istedi. Dolmuş şoförlerinin fazla yolcu aldığına dikkat çeken Koca, "Doluysa binmeyin" ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 20.10.2020, 00:05
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları kalabalık toplu ulaşım araçlarına binmeme konusunda uyardı. Koca, şu ifadeleri kullandı:
"DOLUYSA, BİNMEYİN! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun."
DOLUYSA, BİNMEYİN! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun. pic.twitter.com/XiAJvN3z0f— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2020
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