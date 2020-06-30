Bakan Koca'dan uyarı: Bunu hangi arkadaş ister?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına ilişkin uyarılarda bulundu. Bakan Koca, ''Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?'' ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 30.06.2020, 17:09
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Son günlerde artan koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi.
BAKAN KOCA: HANGİ ARKADAŞ İSTER?
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?'' dedi.
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