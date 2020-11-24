Bakan Koca duyurdu: Kadrolar belli oldu 12 bin personel alınacak

Alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağı duyuruldu.

GÜNDEM 24.11.2020, 09:16 24.11.2020, 09:37
Bakan Koca duyurdu: Kadrolar belli oldu 12 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını belirtti.

ATAMALARDA MÜLAKAT YAPILMAYACAK

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

Sağlık Bakanlığı: 14 branşta, 12 bin sağlık personeli alımı başlıyor #1

"SAĞLIK CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı: 14 branşta, 12 bin sağlık personeli alımı başlıyor #2

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #12 bin sağlık personeli
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