Bakan Koca: Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziranda 30 milyon doz, eylül ayının sonuna kadar da toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaşacağını açıklamıştı.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Türkiye'nin aşı sorunu bitmiştir" dedi.

30 milyon aşı, 30 milyon kişiye yapılacak

BioNTech aşısının birinci dozunun yüzde 78 oranında bir koruma sağladığını söyleyen Koca, şu açıklamaları yaptı:

"30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız. Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak."

"Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız"

Sağlık Bakanı Koca, ikinci dozların, ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını açıkladı.

"Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var, o aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız."

Kısıtlamalar azalacak, kişisel tedbirler artacak

Bakan Koca, kısıtlamaların da azaltılacağını söyleyerek, "Aşının yaygın olarak yapılmasıyla birlikte artık kapanmadan ziyade kişisel korunmanın esas olduğu bir sürece geçeceğiz. Kişisel kontroller olacak, kişisel koruyucu tedbirleri artıracağız" dedi.

20 yaş altı ne zaman aşılanacak?

Peki, 20 yaş altında aşılama ne zaman olacak? Bakan Koca'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz."