Bakan Koca: ''Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz...''

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 326 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 584 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,19, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,59 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 311 bin 720 doza yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, yüzde 79'un kararıysa hepimize örnek olmalı." dedi.