Bakan Koca: İzmir koronavirüsün yayılmasına çok elverişli

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken bir yandan da kentteki özel durum nedeniyle koronavirüsün yayılmaması için özen gösterilmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"ZOR GÜNLER DAHA DA ZORLAŞMASIN"

İzmir'de virüsün yayılması için elverişli bir durum olduğunu hatırlatan Koca, uyarılarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de şu anki şartlar Covıd- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması, kontrolümüze bağlı. Covıd- 19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim" ifadelerini kullandı.