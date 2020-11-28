Bakan Koca kritik veriyi açıkladı! Ağır hasta artışı var, risk devam ediyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü zirvenin yaşandığı İstanbul'da ağır COVID-19 hastalarında artış yaşandığını söylerken, "Risk devam ediyor, kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" dedi.

GÜNDEM 28.11.2020, 22:06
Bakan Koca kritik veriyi açıkladı! Ağır hasta artışı var, risk devam ediyor...

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerinin üstlendiği yükü ve yatan hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Koca, söz konusu hastanelerin artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk ile İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tuttuğunu kaydetti.

Bakan Koca daha sonra İstanbul'daki sağlık kurumlarının yöneticileriyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

Sağlık yöneticileriyle bir araya geldi

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle haftalık değerlendirmede bulunduklarını, toplantıda pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerinin durumunu gözden geçirdiklerini belirtti.

İstanbul'da ağır hasta sayısında artış yaşandığını ve riskin devam ettiğini vurgulayan Koca, vatandaşlara, "Kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" uyarısında bulundu.

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #İstanbul
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