Bakan Koca kritik veriyi açıkladı! Ağır hasta artışı var, risk devam ediyor...

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerinin üstlendiği yükü ve yatan hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini söyledi.

PROF. DR. FERİHA ÖZ ve PROF. DR. MURAT DİLMENER Acil Durum Hastanelerimizin üstlendiği yükü ve yatan hastalarımızın durumunu yerinde değerlendirdik. Artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk, İstanbul’da pandemi kontrolünde büyük yer tutuyor. pic.twitter.com/mDsJuzwTnK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020

Koca, söz konusu hastanelerin artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk ile İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tuttuğunu kaydetti.

Bakan Koca daha sonra İstanbul'daki sağlık kurumlarının yöneticileriyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İSTANBUL'DA AĞIR HASTA ARTIŞI VAR; RİSK DEVAM EDİYOR. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim. pic.twitter.com/7wLvxEdNNs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020

Sağlık yöneticileriyle bir araya geldi

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle haftalık değerlendirmede bulunduklarını, toplantıda pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerinin durumunu gözden geçirdiklerini belirtti.

İstanbul'da ağır hasta sayısında artış yaşandığını ve riskin devam ettiğini vurgulayan Koca, vatandaşlara, "Kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" uyarısında bulundu.