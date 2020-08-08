Bakan Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Sağlık Bakanı Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan, KOVID-19 tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla iki paylaşımda bulundu.

İlk paylaşımda, "Bugünkü hayat mücadelesine virüsle mücadele dâhil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, diğer paylaşımında ise, maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti.

Koca, "Maske, mesafe, temizlik. Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.