Bakan Koca: Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından 62 kişinin etkilendiğini açıkladı.
GÜNDEM 28.07.2021, 21:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'ta çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil"
Bakan Koca, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun" dedi.
Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021
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