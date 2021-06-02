Bakan Koca: Önümüzdeki hafta aşılamada yeni bir dönem daha başlıyor
Sağlık Bakanı Koca aşılamada yeni bir döneme girildiğini ifade ederek '7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler.' dedi.
GÜNDEM 02.06.2021, 20:08
Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1400127542519074824
30 MİLYONA YAKLAŞTI
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 500 bin 747'e ulaştı.
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