Bakan Koca: Önümüzdeki hafta aşılamada yeni bir dönem daha başlıyor

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1400127542519074824

30 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 500 bin 747'e ulaştı.