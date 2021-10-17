Bakan Koca paylaştı, bir il daha mavi kategoride!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorideki iller arasına girdiğini bildirdi.

GÜNDEM 17.10.2021, 09:50 17.10.2021, 09:54
Bakan Koca paylaştı, bir il daha mavi kategoride!

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bolu'da ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Bolu mavi iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır." ifadelerini kullandı.

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