Bakan Koca: Sağlık ordumuza duyulan güven basit iddialarla yıpratılmamalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devam eden Kovid-19 sürecine ilişkin, "Salgının ilk gününden beri vatandaşlarımızın mücadelemize gösterdiği teveccüh ve sağlık ordumuza duyulan güven basit iddialarla yıpratılmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Salgınla mücadele ortak paydamızdır. Sağlık sistemimize olan güveni sarsacak mesnetsiz ithamlardan uzak durulmalı. Kendimizi eksik görmeyi bırakıp milletimizle ve onun evlatları ile gurur duyalım. pic.twitter.com/k3ouRO8vV0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020

Bakan Koca, "Biz hasta sayısını vaka sayısından bağımsız olarak açıklıyoruz. Oysaki birçok ülke açıklamıyor. Dolayısıyla hangi ülkenin hastası daha çok bilmiyoruz." dedi.

Bakan Koca, "Kimsenin toplumun umutlarını tüketecek ve karamsarlığa itecek yorumlar yapmaya hakkı yoktur." diye konuştu.

Koca, "Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da Kovid-19'dan ölmüş kabul edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Sağlık alt yapımızın birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğu ortadadır." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastanın ölüm belgesinden hareketle ithamda bulunmak haksızlıktır. Bu milletin zihnini bulandırmaya kimsenin hakkı yoktur." değerlendirmesini paylaştı.

"Dünyanın en iyi hekimleri Türk hekimleridir"

Koca, "Dünyanın en iyi hekimleri Türk hekimleridir. Hastasını ailesinin bir ferdi bilen, can kurtarmak için canını ortaya koyan Türk hekimlerinden, hemşirelerinden, hasta bakıcılarından başkaları değildir" dedi.