Bakan Koca: 'Salgın bitti aşıya ihtiyaç yok' diye düşünmemek gerekiyor

Bakan Fahrettin Koca, Adıyaman Valiliği ziyaretinde basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında Koronavirüs Bilim Kurulundan çıkabilecek kararlar ile ilgili gelen soruya, "Bilim Kurulu, okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirecek. Bu konudaki önerileri kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Omicron varyantıyla birlikte de hastane yükünün çok azaldığını hatırlatan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Salgın giderek etkisini yitiriyor. Etkili olanın aşımız olduğunu biliyoruz. 3 çeşit aşı vatandaşımızın tercihine sunuldu. TURKOVAC üretilmeye devam ediyor. Herhangi bir tedarik sorunu olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bu dönemde herkesin, özellikle yaşı ve hastalığı bulan vatandaşlarımızın asla ve asla hatırlatma dozunu ihmal etmemeleri gerekiyor. 'Salgın bitiyor aşıya gerek kalmadı' diye düşünmemeliyiz. Aşılı olanların hastalığının akciğere inmediğini biliyoruz."