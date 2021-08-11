Bakan Koca selden etkilenen Sinop'taki son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Batı Karadeniz illerinde meydana gelen sellerdeki son durumla ilgili bilgileri paylaştı. Koca, 4’ü yoğun bakım olmak üzere 45 hastanın hastaneye sevkinin gerçekleştiğini duyurdu.
Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nin tahliye edildiğini söyleyen Bakan Koca, 4’ünün yoğun bakım hastası, 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildiğini belirtti.
27 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının görevlendirildiğini söyleyen Koca, kayıp ve yaralının olmadığını aktardı.
Koca, Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmede de 13 kişinin etkilendiğini ve 8 kişinin ambulansla hastaneye nakledildiğini aktararak, "Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi" dedi.
1. DÜN GECE BATI KARADENİZ İLLERİNDE meydana gelen sellerde son durum: Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4’ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2021
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