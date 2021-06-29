Bakan Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, spor müsabakaların tedbirler alınarak belirli sayıda seyirci ile oynanabileceğini açıkladı.
Delta varyantlı vaka sayısının 224’e çıktığını belirten Bakan Koca, "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen Delta varyantı, şu an 26 ile yükseldi. Delta varyantlı vakaların 134'ü İstanbul'da" dedi.
Deltaya karşı tedbirler
Koca alınan önlemleri anlattı. Delta varyantının ağırlıklı olduğu Rusya'dan gelen turistler için karantina dahil ek tedbirlerin devam ettiğini söyledi:
"Biz her vatandaştan Rusya'dan gelen dahil olmak üzere 48 saat veya 72 saat öncesinden antijen veya diğer testleri alıyoruz bunları yeterli görmüyoruz. Ayrıca yaygın örneklem yöntemiyle tarıyoruz. Buradan herhangi bir şüphe durumu oranında bir artış söz konusu olursa o durumda alınabilecek tedbirler karantina dahil olmak üzere zaten belli."
BioNTech’de iki doz arası kısalabilir
BioNTech’de iki doz arasının 6 haftadan 4 haftaya çekilebileceğini belirten Bakan Koca, bu durumun yarın Bilim Kurulu’nda gündeme geleceğini söyledi.
“Elimizde yeterli aşımız var” diyen Koca, 60 yaş üstü vatandaşlara hatırlatma dozunun nasıl uygulanacağının da Bilim Kurulu görüşüleceğine dikkat çekti.
Müzik kısıtlaması da kalkıyor
Bakan Koca müzik kısıtlamasının da kalkacağını belirtti: "Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak."
Şehir hastanelerine ilişkin iddialara da yanıt veren Koca, “Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" dedi.
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