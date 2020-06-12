Bakan Koca'dan sağlıkçılara şiddete tepki!

Bakan Koca, "Değerli arkadaşım, iki yeni şiddet olayı yaşadık. Sağlık hizmetlerinin insanlık için ne anlama geldiğinin iyi bilindiği günlerde. Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor. Geçmiş olsun” dedi. Öte yandan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni Eyüp Toprak’ın (21) burnunu kıran hasta yakını M.A. tutuklandı.