Bakan Koca'dan sağlıkçılara şiddete tepki!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Gaziantep’te sağlık çalışanlarına yönelik şiddete Twitter hesabından tepki gösterdi.
GÜNDEM 12.06.2020, 13:44 12.06.2020, 19:50
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Bakan Koca, "Değerli arkadaşım, iki yeni şiddet olayı yaşadık. Sağlık hizmetlerinin insanlık için ne anlama geldiğinin iyi bilindiği günlerde. Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor. Geçmiş olsun” dedi. Öte yandan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni Eyüp Toprak’ın (21) burnunu kıran hasta yakını M.A. tutuklandı.
İsimsiz46 6 saat önce
Sağlık çalışanları da hasta ve hasta yakınlarını insan gibi davranırsa bu tür olaylar yaşanmayacak insanları resmen azarlayarak konuşuyorlar ve sebepsiz yere çok bekletiyorlar bence bazı sağlık çalışanları hakediyor
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