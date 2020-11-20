Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık." dedi.
GÜNDEM 20.11.2020, 10:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık." dedi.
Bakan Kurum, 98 bin 524 bağımsız bölümün riskli yapı olarak tespit edildiğini söyledi.
Kurum, "Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, "İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik. İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz" dedi.
Bakan Kurum, bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sisteminin 2021 yılında devreye alınacağını söyledi.
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