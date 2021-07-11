Bakan Kurum: 2023 yılında özlediğimiz Ayder Yaylası'na kavuşacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, 2023 yılında Ayder'i özlenilen doğal haline kavuşturacaklarını söyledi.

GÜNDEM 11.07.2021, 21:02 11.07.2021, 22:51
Bakan Kurum: 2023 yılında özlediğimiz Ayder Yaylası'na kavuşacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi yürütülen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaylada tamamlanan yöresel mimarideki yapıları gezen Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti, tulum ezgileri ile horon oynayan vatandaşlara da eşlik etti.

Yayladaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan ve Ayder Yaylası’nda, doğal alanların korunması amacıyla çevre ve doğa koruma projesi yürüttüklerini anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Buradaki tüm doğal güzelliklerini korumak, yaylamızı bir dünya markası haline getirmek adına gayret gösteriyoruz. Ayder Yaylası’nı yenileme projesini etaplar halinde yürütüyoruz. İlk etapta Ayder içerisinden geçen tüm alt yapıyı yeniledik. Alt yapıyı tamamlamaya müteakip apart otellerimizin inşasını gerçekleştiriyoruz. 52 odalı apart ve 76 odalı termal otelimizin inşası devam ediyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde buraların inşasını gerçekleştirmiş olacağız. Ayder’in silüetine zarar veren yapıların taşınma sürecini de yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini de aldık. Vatandaşımızı mağdur etmeden, onların taleplerini alarak, istişare ederek bu projeyi yürüyoruz. Buraya her yıl binlerce kişi geliyor. Bu trafik yükünden ve araçlardan dolayı bölgede gezme imkanı yok. Bu nedenle Ayder’in girişinde otopark inşaatımız var, yüzde 40 seviyelerine geldi ve önümüzdeki yılın ilk aylarında burasını tamamlayacağız. Buraya gelen vatandaşlarımız, araçlarını güvenli alana park ederek, ringlerle bölgeye gelecek ve trafik yükü olmadan Ayder’i gezecekler.”

"Amacımız, Ayder’i en güzel şekilde geleceğe taşımaktır"

Yaylada toplamda 160 yapıyı, yeni alanlara taşımak suretiyle önemli bir dönüşüm yürüttüklerini söyleyen Bakan Kurum, "Çevre Koruma Projesi kapsamında arıtrma tesisi inşa ettik. Burası da Ayder’e hizmet ediyor, atık sular arıtılıyor. Buradaki ekolojik yaşamın sürmesi ve doğanın korunması adına bu projemiz de faaliyete geçmiş oldu. Burada imar barışını suiistimal eden 118 yapı vardı, bunların 46’sının yıkımını gerçekleştirdik. Bu kapsamda hayal ettiğimiz Ayder’i, yemyeşil ormanlarıyla, masmavi gölleri, dereleri, ırmaklarıyla gelecekler nesillere aktarmaktır. Yaklaşık 22 bin metrekarelik alanı kesin korunacak alan ilan ettik. Hemen salıncakları kaldırmak suretiyle, yaylanın en önemli mekanını vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şimdi bu meramızda horonlar çekilecek, şenlikler yapılacak. Amacımız, Ayder’i en güzel şekilde geleceğe taşımaktır. Ayder’e yapılan projenin bir benzerini Uzungöl’e de yapacağız” dedi.

"Eser siyaseti yapıyoruz, her zaman da vatandaşımızla birlikte yürüyoruz"

Rize’de çok önemli kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Amacımız, Rize’nin yeşilini artırmak, vatandaşlarımızın deprem riskini ortadan kaldırmak, yaylalarına sahip çıkacak adımlar atmaktır. Eser siyaseti yapıyoruz, her zaman da vatandaşımızla birlikte yürüyoruz. Ayder’de alt yapı işimizi tamamladık, üst yapıda çalışmalarımız sürüyor. Rezerv apartları ve termal otelimizi, otoparkla birlikte önümüzdeki yıl tamamlayacağız. 2022 yılı sonunda buradaki üst yapıya ilişkin faaliyetler bitecek. Bitmesine müteakip taşınma süreci başlayacak, onu da başlattık. Vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Ama yeni binalar bitmeden eski binalara ilişkin bir yıkım süreci başlatmak istemiyoruz. 2022 yılında binaların bitmesine müteakip imar planına uymayan binaların da kaldırma sürecini yürüteceğiz. 2023 yılında özlediğimiz Ayder’e kavuşacağız.”

#Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum #HORON #Ayder Yaylası #Rize #doğal #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Namaz Vakti 11 Temmuz 2021
İmsak 03:29
Güneş 05:13
Öğle 12:43
İkindi 16:35
Akşam 20:02
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30