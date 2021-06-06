Bakan Kurum: Boğazımızı kirliliğe terk etmeyeceğiz

İzmit Körfezi'nde müsilaja ilişkin yürütülen çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, kirlilikle ilgili son durumu aktardı.

GÜNDEM 06.06.2021, 16:16 06.06.2021, 17:01

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan deniz salyası (müsilaj) sorununa ilişkin konuştu.

Müsilaj sorununun ortadan kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çevrimiçi çalıştay yapıldı.

"7 GÜN 24 SAAT ESASIYLA ÇALIŞARAK..."

Çalıştayı neticelendirmek ve tekneyle İzmit Körfezi'ndeki müsilaj çalışmalarını incelemek üzere Kocaeli'ye giden Kurum, Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, "7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj problemini inşallah halledeceğiz." ifadesini kullandı.

"DENİZ SUYU SICAKLIĞI EGE'YE GÖRE ARTTI"

"Deniz suyu sıcaklığının Ege Denizi'ne göre arttığı tespitleri var. Arkadaşlarımız numuneler aldı. Test ettik, eylem planını oluşturduk." diyen Kurum, şunları söyledi:

MÜSİLAJ AÇIKLAMASI

"Çalıştayımızı netilecendirmek üzere Kocaeli'mize geldik. Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bir toplantı düzenleyeceğiz.

Bu toplantı öncesinde çalıştayımızla sürece başladık. Diğer taraftan da zaten üniversitelerimiz, akademisyenlerimizle denizlerimiz için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var.

Murat Kurum: Marmara ve Boğaz da gereken adımları atacağız #1

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Müsilaj problemi olur olmaz tüm gündemimizi müsilaja vermek suretiyle çalışmalarımızı başlattık. Marmara'mızı, Boğaz'ımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Sahadan aldığımız veriler çerçevesinde sürecimizi yürütüyoruz.

Alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı belediyelerimiz, valililerimiz, Marmara kıyısındaki STK'lar ve sanayi kuruluşlarımızla eylem planları çerçevesinde yatırımlarımızı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Dünya Çevre Günü'nde açıkladı. Marmara'mız için adımlarımızı atacağız. Kaderine terk etmeyeceğiz. Bu noktada kirlilikle yaşamasına müsaade etmeyeceğiz.

Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de Boğaz'ımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız.

Murat Kurum: Marmara ve Boğaz da gereken adımları atacağız #2

"İKLİM DEĞİŞİYOR, ETKİLERİNİ HİSSEDİYORUZ"

700 bilim insanı, STK katıldı, fikir ve önerilerini paylaştılar. İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız ve koruma altına alacağız.

İklim değişiyor ve etkilerini her yerde hissediyoruz. Bu eylem planlarımızın çerçevesinde atılması gereken adımları atacağız. Cumhurbaşkanımızın çevre hassasiyeti çok yüksek, çok şanslıyız. Tüm desteği belediyelere vermek suretiyle bu süreci halledeceğiz.

Murat Kurum: Marmara ve Boğaz da gereken adımları atacağız #3

"DENİZ ÇÖPLERİYLE İLGİLİ ADIMLAR ATILACAK"

Katı atıktan karasal çöplere sanayi yatırımlarına bu alanın izlenmesine acil eylem planı çerçevesinde alanın korunması ve deniz çöplerinin toplanmasına ilişkin adımlar atılacak.

Zaten biz sürekli üniversitelerimizle iş birliği içindeyiz. Deniz suyu sıcaklığının Ege Denizi'ne göre arttığı tespitleri var. Arkadaşlarımız numuneler aldı. Test ettik, eylem planını oluşturduk.

Murat Kurum: Marmara ve Boğaz da gereken adımları atacağız #4

7 GÜN 24 SAAT VURGUSU

91 ayrı noktadan numuneler aldık. Bu gemi (Bilim-2 Araştırma Gemisi) her türlü numuneyi alıp analiz edebilen, laboratuvarlarda deney sonuçlarını çıkarabilen beceride ve kabiliyette. Üniversitemizle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz.

İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp hakikaten sadece Marmara'mızın bugününü değil, inşallah geleceğini kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız.

7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj problemini inşallah halledeceğiz. Sadece bugünü değil, geleceğimizi de kurtaracak adımları atacağız. Katılımcı bir anlayışla yürütüyoruz. Herkes taşın altına elini koymalı. Bu anlayışla bu süreci tamamlayacağız."

Murat Kurum: Marmara ve Boğaz da gereken adımları atacağız #5

Murat Kurum: Marmara ve Boğaz da gereken adımları atacağız #6

Murat Kurum: Marmara ve Boğaz da gereken adımları atacağız #7

Murat Kurum: Marmara ve Boğaz da gereken adımları atacağız #8

Murat Kurum: Marmara ve Boğaz da gereken adımları atacağız #9

Murat Kurum: Marmara ve Boğaz da gereken adımları atacağız #10

#Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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