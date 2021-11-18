Bakan Kurum'dan COP22 öncesi gençlere mektup

Bakan Kurum, COP22 öncesinde bir araya gelen gençlere gönderdiği mektupta, "Sizlerle ortak bir tutkumuz, ortak bir bağlılığımız var; o da Mavi Akdeniz. Bu ortak tutku ve bağlılıkla bölgenin geleceğini birlikte şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 18.11.2021, 13:07
Bakan Kurum'dan COP22 öncesi gençlere mektup

Antalya'da 7-10 Aralık'ta yapılacak COP22 öncesinde Bakanlık tarafından Taksim'de düzenlenen iki günlük "Gençlik Etkinliği" programına, sözleşmeye üye 21 ülkeden gençler katıldı.

Etkinlik kapsamında "Akdeniz'de Biyoçeşitlilik", "İklim Değişikliği", "Deniz Çöpleri" ile "Mavi Ekonomi" gibi konu başlıklarında eğitimler alan gençler, sözleşmeye ilişkin fikirlerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un gençlere gönderdiği mektup, etkinliğin kapanış programında okundu.

Kurum, Akdeniz'in bölge ve dünya ekosistemindeki önemini belirterek, Türkiye'nin sözleşme kapsamındaki çalışmalarını aktardı.

"Hayata geçirdiğimiz her projede sizleri önemli birer paydaş olarak görüyoruz"

Çevre konusundaki tüm çalışmalarda yeryüzüne bir "emanet olarak" baktıklarını belirten Kurum, "Yeryüzünün tüm güzelliklerini gençlerin bir emaneti olarak görüyoruz ve bu güzellikleri korumak, geleceğe en doğal haliyle bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Attığımız her adımda, aldığımız her kararda, hayata geçirdiğimiz her projede sizleri önemli birer paydaş olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

COP22 öncesinde gençlerin fikirlerini değerli bulduklarını aktaran Kurum, alınan kararların Akdeniz'de yaşayan canlıların geleceği adına alınmış samimi bir karar olacağına inandığını belirtti.

Bakan Kurum, mektubunda, "Sizlerle ortak bir tutkumuz, ortak bir bağlılığımız var; o da Mavi Akdeniz. Bu ortak tutku ve bağlılıkla bölgenin geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Akdeniz’in 2050 vizyonunu birlikte şekillendireceğiz. Ortak evimiz olan dünyamızı birlikte güzelleştireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"Akdeniz, 17 binden fazla deniz türünü barındırmaktadır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise etkinliğin kapanışında, sözleşmenin, Akdeniz, Türkiye, bölge ve dünya deniz ekosistemi açısından önemini anlatarak gençlerle birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Birpınar, Akdeniz'in geleceği için ulusal ve uluslararası mücadeleye her türlü katkıyı sunacaklarını belirterek, "Akdeniz, okyanus yüzeyinin yüzde 1'ini kaplamasına rağmen 17 binden fazla deniz türünü barındırmaktadır. Bunların yüzde 25'inden fazlası dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen endemik canlılardır. Akdeniz hala dünyanın deniz biyolojik çeşitliliğinin geniş ve ayrıcalıklı bir alanına ev sahipliği yapmakta" ifadelerini kullandı.

Gençler Akdeniz'le ilgili birçok alanda eğitim aldı

Programın ilk gününde Bakanlık uzmanlarınca "Sıfır Atık Mavi", "İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik", Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi uzmanlarınca "Akdeniz’de Sürdürülebilir Mavi Ekonominin Önemi", Barselona Sözleşmesi Sekretaryası tarafından da "Akdeniz Eylem Planı 45. Yılına Kadar Önemli Çalışmalar" konularında sunumlar yapıldı.

Grup çalışmalarında COP22 organizasyonu kapsamında hazırlanan tema dokümanının temel konuları "Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği, Deniz Çöpleri ve Mavi Ekonomi" doğrultusunda katılımcı öğrenciler görüşlerini paylaştı.

#Çevre #Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6