Bakan Kurum: İzmir'de bugüne kadar 4 bin 424 binada hasar tespit çalışmalarını yaptık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, depremin ardından 70 saati geride bıraktıklarını, dün gece ve bu sabah çok mutlu, güzel gelişmelere şahit olduklarını belirtti.

Depremden 65 saat sonra 3 yaşında güzeller güzeli Elif ile sevinç yaşadıklarını ifade eden Kurum, arama kurtarma faaliyetleri yapılırken görüştükleri ailelerin mutluluklarının her şeyin ötesinde olduğunu söyledi.

Kurum, ailelerin çok metanetli davrandıklarını, ümitlerini hiçbir zaman yitirmediklerini ve en sonunda da yavrularına kavuştuklarını dile getirdi.

Özverilerinden dolayı tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekiplerimiz, vardiyalı bir şekilde gerekli ekipmanla çalışmalarını yürütüyorlar. Yeni haberler vermek için çalışıyorlar. Arama kurtarma faaliyetleri sürecinde hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hem de Kızılay'ın fiilen sahada ailelere verdiği destekler var. Psikososyal destek anlamında çalışmalar süratli bir şekilde devam ediyor."

Arama kurtarma faaliyetlerinin 7 bin 828 personel ve 1111 araçla devam ettiğini anlatan Kurum, "106 vatandaşımızı yaralı kurtardık. 17 binada çalışma başlatılmıştı, 11'inde çalışmalar bugün itibarıyla tamamlandı. Şu an 5 lokasyonda 6 binada çalışma yürütüyoruz. 8-9 katlı binalarda, alt katlara kadar geldik. Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı, Yılmaz Erbek Apartmanı ve Barış Sitesi'nde arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Emrah Apartmanı'nda çalışmalar tamamlandı." bilgisini verdi.

Kurum, hasar tespit çalışmalarının da bir taraftan başlatıldığını, 10 gün içinde acil durumdaki binalarda çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi.

"1 yıl içinde konutları teslim edeceğiz"

TOKİ'nin de en geç 1 ay içinde inşaat çalışmalarına başlayacağını vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"Elazığ, Malatya ve Giresun'da olduğu gibi 1 yıl içinde, sağlam, güvenli konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 942 personel ile hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Toplam bağımsız bölüm sayımız ise 1572'dir. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Vatandaşlarımıza, muhtarlarımızla koordinasyon içinde hasarlı binalara ilişkin bilgilendirmeler yapacağız. Hasarlı binalara ilişkin hazırlanan broşürleri vatandaşlarımıza dağıtacağız. Valiliğimizin internet sitesinde binaların hasar durumlarına göre yapılması gerekenler de yer alacak.

Bir taraftan da yıkım çalışmalarımızı başlattık. Dün itibarıyla 2 binada yıkım çalışması başlatıldı. Bugün arama kurtarma faaliyetlerini bitirdiğimiz alanlarda acil yıkılacak ve ağır hasarlı olan binalara ilişkin yıkım süreçlerini başlatacağız. 1 ay içinde bu yıkım süreçlerini vatandaşımızla sonuna kadar götürmeyi planlıyoruz."

Bakan Kurum, Seferihisar'da tekneler ve iş yerlerinin zarar gördüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemelerin başlatıldığını, ödemelerin kaymakamlık eliyle yapıldığını belirtti.

"Sadece 139 vatandaşımız misafirhanelerde kalıyor"

Vatandaşlara, çadırlardan ziyade kamu misafirhanelerinde kalmalarını tavsiye eden Kurum, şöyle konuştu:

"Steril, sıcak ve her türlü yemek ve barınma ihtiyaçlarını giderebilecekleri misafirhane kapasitemiz var. Yaklaşık 7 bin 600 kapasite var. Sadece 139 vatandaşımız misafirhanelerde kalıyor. Valiliğimiz, AFAD ve muhtarlarımıza misafirhaneler için başvurabilir vatandaşlarımız. Bölgeye 3 bin 500 çadır sevk edildi. Bunlardan 2 bine yakını kuruldu. Boş çadır sayımız 460. Çadır ihtiyacı olan varsa muhtarlarımız aracılığıyla gün içerisinden hemen bu ihtiyaç giderilir. Kış ayına giriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sıcak alanda barınmalarını sağlamak amacıyla konteyner kent kurulumunu başlattık. Bayraklı'da Ziraat GYO'ya ait 46 bin 300 metrekarelik alana, 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz. Enkaz alanında hemen yanında, alt yapısı ve sosyal donatılarıyla kurulacak konteyner kentimiz 20 gün içinde tamamlanacak."

220 bin kişiye sıcak yemek hizmeti verildi

Kurum, depremin ilk anından bu yana beslenme faaliyetlerinin Kızılay koordinesinde devam ettiğini, şu ana kadar 220 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti verildiğini aktardı.

Devletin İzmir'de tüm kurumlarıyla seferberlik içinde olduğunu kaydeden Murat Kurum, "Devletimizin şefkat eli milletimizin, vatandaşımızın üzerindedir. Enkaz altında bir vatandaşımız bile kalmayana, vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşana kadar burada olacağız. Şeffaf bir şekilde tüm yapılanları sizlerle paylaşarak süreci devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.