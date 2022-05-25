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Bakan Kurum: Nereye kadar İstanbul'a hizmetten geri duracaksınız?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne yönelik eleştirilere bir kez daha cevap verdi. Kurum, "Nereye kadar İstanbul’a hizmetten geri duracaksınız?" diye sordu.

GÜNDEM 25.05.2022, 21:47
Bakan Kurum: Nereye kadar İstanbul'a hizmetten geri duracaksınız?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Güngören’de Şişecam Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı.

"Pazar günü 145 bin 300 fidanımızı toprakla buluşturacağız"

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılmasına yönelik eleştirilere bir kez daha tepki gösterdi, eleştirilere cevap verdi.

"Hiç şüphe yok ki İstanbul’daki en özel projemiz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak. Pazar günü 145 bin 300 fidanımızı milletimizin coşkusuyla toprakla buluşturacağız. Birileri de bu dev esere de “Dur, olmaz, yapılamaz” diyor. Bir de kalkmışlar “Yeşil ceket giymekle çevreci olunmaz” demişler. Biz tüm ekibimizle, çevremiz ve doğamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu kararlılıkla yapıyoruz. Yemyeşil dikey bahçeleri harap edenler mi bize çevrecilik dersi verecekler? Haliç’i kaderine terk edenler mi bize ahkam kesecek? Nereye kadar İstanbul’a hizmetten geri duracaksınız?"

"Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatla ilgili ortak çalışma yürütüyoruz"

Kurum, program sonrası kiralardaki fahiş fiyat artışıyla ilgili bakanlıklarla ortak çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

"Ortak bir çalışma kuruyoruz yürütüyoruz ve bu yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz gerek kira artışlarının takibi noktasında gerek bedelleri oranları noktasındaki düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda yapılacak düzenlemeyi de milletimizle paylaşacaktır."
 

#Çevre #Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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