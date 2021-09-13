Bakan Kurum: Sel mağdurları için konut inşaatı başladı

Bozkurt'ta İlçe Koordinasyon Toplantısı'na katıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin üzerinden 32 gün geçtiğini söyledi.

Selden etkilenen konutların çalışmalarına 1 ay içerisinde başladıklarını ve 1 yıl içerisinde de hak sahiplerine teslim edeceklerine dikkat çeken Bakan Kurum, "Konutlarımızı 1 ay içerisinde başlatacağız ve 1 yıl içerisinde vatandaşımıza, sağlam, güvenli, sosyal altyapısı olan, yöresel mimariye uygun bir şekilde konutlarımızı TOKİ başkanlığımız eliyle ihalesini yapacağımızı ifade ettik ve bu sözleri vermiştik. Yine esnafımıza 4-5 ay içerisinde yeni sanayi sitelerinin yapılacağı müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız burada vatandaşlarımızla paylaştı. Bugün hamdolsun ticari ünitelerimizin yapımına başladık, konutlarımızın ihalesini gerçekleştirdik. Bozkurt ve Abana sanayi sitelerimizin ihalesini yaptık. Konutlarımızı da etaplar halinde ihalesini yapmak suretiyle vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde meydanıyla, yeni meydanımız gerçekten tüm Türkiye’ye ve Dünyaya örnek olacak şekilde yürüyüş yollarının, kütüphanelerinin içerisinde olduğu, gençlerimizin bütün bölgenin bu alanda faydalanabileceği anlayışla çiziyoruz. İnşallah o ihalelerimizi de kısa zamanda içerisinde yapmak suretiyle bu sözlerimizi tutuyor olacağız” diye konuştu.