Bakan Kurum: Yaralarımızı el birliğiyle saracağız

Yangınla mücadelenin 5'inci gününde hasar tespit çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü söyleyen Bakan Kurum, "Seferberlik anlayışı içinde, bir ve beraber hareket ederek vatandaşlarımızın yanındayız" açıklamasında bulundu.

Kurum'un açıklaması şu şekilde:

"Antalya Manavgat: Hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30’unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2.331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1.446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik.

Muğla Marmaris: 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Mersin: İl genelinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Aydıncık’ta 57, Silifke’de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

Adana: Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı 6 köyde 1.605 haneyi boşaltmıştık, dün itibarıyla Adana genelindeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamladık. Aladağ’da 24 ve Kozan’da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor; incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız."